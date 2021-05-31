محافظ الشرقية يأمر بإزاله العبارات واللافتات الاعلانية من على الجدران والأسوار بالطرق...

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس بإزاله العبارات واللافتات الاعلانية من على الجدران والأسوار بالطرق العامة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفه وتحرير محاضر للمخالفين... جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة فاقوس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الاشغالات من الشوارع والميادين العامة لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين كما كلف المحافظ رئيس المدينة بحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بجميع الميادين والشوارع والطرق العامة بنطاق المركز وإزالة الإعلانات المخالفة ومنتهية الترخيص وتقنين أوضاعها حفاظا على المال العام وتطبيق القانون علي المخالفين شدد المحافظ علي رئيس المدينة بتكثيف اعمال النظافة ومتابعة النوبتجيات الصباحية والمسائية لرفع القمام والمخلفات أول بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين , وكذلك الاستمرار في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

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