وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية للمنطقة...

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال التطوير والتشجير ورصف وإنارة الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وكذلك الطرق الداخلية بها والتي بلغت تكلفتها حوالي ٢٠ مليون جنيه .

وأكد اللواء محمود شعراوي ، حرص الحكومة علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية ، وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية المتكاملة التي تساهم في نجاح عملية التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

شارك في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .