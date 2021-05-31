تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال التطوير والتشجير ورصف وإنارة الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وكذلك الطرق الداخلية بها والتي بلغت تكلفتها حوالي ٢٠ مليون جنيه .
وأكد اللواء محمود شعراوي ، حرص الحكومة علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية ، وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية المتكاملة التي تساهم في نجاح عملية التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
شارك في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية للمنطقة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.