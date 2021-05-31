نعرض الخطوات اللازمة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, باتت من أكثر الخدمات الحكومية الأكثر بحثاً على المحركات البحثية، والتي يعد من أشهرها “جوجل”. وعليه فيرغب الكثير من ملاك السيارات معرفة الخطوات التي يجب إتباعها لإجراء الاستعلام على المخالفات المرورية في مصر برقم لوحة السيارة أو رخصة القيادة، حيث اتجهت إرادة الحكومة في مصر إلى ميكنة الخدمات المقدمة في كافة المؤسسات الحكومية وفق ما تخطط له “روئية مصر 2030”.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور مختلف خدمات استعلام وتظلمات مخالفات المرور عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم. من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تساعد هذه الأنظمة على تقليل التكدس والازدحام وتسهل على المواطنين إتمام مختلف الخدمات.

تابع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021:

يُمكن الآن للمستعلم أن يعلم عدد المخالفات وقيمتها التي تم تسجيلها على السيارة، وذلك دون الحاجة بعد ذلك إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة لإدارة المرور، حيث يمكن الدخول على الموقع الرسمي التالي؛ وذلك من أجل إتمام عملية الاستعلام على المخالفات، من خلال موقع النيابة العامة المصرية.

> ثم بعدها يتم الضغط على خيار خدمات المرور، واختيار خدمات الاستعلام، وكتابة رقم اللوحة المعدنية بصورة دقيقة، ثم الكبس على زر>> الاستعلام، ليتم عرض مختلف المخالفات التي قد سجلت على رقم اللوحة، كما يمكن بعدها دفع الغرامات المالية عن طريق نفس الموقع.

وجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الخدمات المرورية التي تُقدم عن طريق موقع النيابة المصرية، والتي وتتمثل إجمالاً في؛ خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، خدمات سداد الغرامات، تقديم التظلمات، كما يمكن تجديد رخصة القيادة، ومعرفة الأماكن التي قد تم تسجيل المخالفات بها.

وللاستعلام عن أماكن المخالفات، فعليك إدخال الرقم القومي لمالك المركبة، في الأيقونة الفارغة المخصصة لها.

المخالفات التي تُجيز سحب رخص السيارة:

لقد حدد قانون المرور الجديد ما يزيد عن 9 مخالفات مرورية تجيز سحب الرخصة عند ارتكابها، والتي جاءت في السياق التالي؛

استخدام الأنوار العالية على وجه مخالف. مخالفة خطوط السير للسيارات الأجرة، والذي تحدد بقرار من المحافظ. وجود عطل في عداد سيارة الأجرة، عدم توافر شروط السلامة والأمان في المركبة. السماح بوجود آي راكب على السيارة من الخارج. ووقوف المركبة ليلاً، على الطرق المظلمة دون إنارتها. استعمال المركبة في المواكب للخاصة، بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة. عدم تركيب الملصق الإلكتروني. عدم تركيب المثلث العاكس للضوء في السيارة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إستكمال عملية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، ولا يوجد مخالفات مسجلة على، يمكنك إستخراج شهادة تفُيد ذلك. كما يمكنك معرفة الخطوات اللازمة لتقديم التظلمات على مخالفات السيارة.