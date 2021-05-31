انت الان تتابع تفاصيل خبر المخالفات المرورية والاستعلام عنها والتظلمات إلكترونيا. 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - المخالفات المرورية والاستعلام عنها ، وطريقة تقديم التظلمات ضد العقوبات المرورية، هو ما سنعرضه لك من خلال السطور التالية، من هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف; ففي الآونة الأخيرة، وفي ظل ما أصدرته الحكومة المصرية، في الفترة السابقة من قوانين مرورية جديدة، والتي تحتوي عدة قرارات جديدة وحازمة، حول الكثير من المخالفات التي لا تصالح فيها، وقد تصل بعض من العقوبات المرورية إلي الحبس، وعلى ذلك فأنه يريد الغالبية من أصحاب السيارات في مصر، معرفة طريقة الاستفسار عن المخالفات المرورية، كذلك معرفة طرق التظلم ضد تلك العقوبات، حيث أصبح من الممكن الاستفسار ومعرفة تلك المخالفات، وكذلك التظلم ضد تلك العقوبات من خلال الإنترنت. فأليكم الطريقة.

المخالفات المرورية والاستعلام عنها خطوة بخطوة:

في أول خطوات الاستعلام، عليك الدخول إلى موقع نيابة المرور المصري، هذا المخصص من قبل وزارة الداخلية المصرية، لمتابعة كل ما يخص التعاملات الخاصة بالمرور. الآن، ولمعرفة المخالفات المرورية المسجلة ضدك، عليك النقر على أيقونة خدمة الاستعلام على مخالفات المرور. أما في ثالث خطوات الاستفسار عن مخالفاتك المرورية، عليك اختيار نوع المخالفة: إما مخالفة رخصة السيارة، أو رخص القيادة. الآن، سيطلب منك إدخال بيانات معينة ( سواء كانت بيانات لوحة السيارة، أو بيانات قائدها)، عليك أدخالها، كالرقم القومي للمالك، ورقم اللوحة المعدنية. أخيراً وفي أخv خطوات الاستعلام، انقر على أيقونة استعلم، فستظهر لك صفحة توضح المخالفات المرورية، حال تواجدها.

التظلم على المخالفات المرورية:

حال وجدت عند استعلامك عن المخالفات المرورية، مخالفات ضدك يمكنك تقديم تظلم، من خلال اتباع الخطوات التالية: