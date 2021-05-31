50 يوما «أشغال شاقة» للتعليم بسبب امتحانات الشهادات العامة .. التفاصيل

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تبدأ وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، غدا في تنفيذ "خارطة الطريق" امتحانات الشهادات العامة، التي اختبارات الإعدادية و الدبلومات الفنية و الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

قال وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي، إن امتحانات الشهادات العامة يخوضها هذا العام ما يقارب من 3.5 مليون طالب وطالبة في جميع أنحاء الجمهورية ، بداية من الأول من يونيو وحتي 19 يوليو القادم بما يصل إلي 50 يوم امتحاني.

الشهادة الإعدادية

وتجري اختبارات الشهادات العامة، بداية من غدا الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية والبالغ عددهم 1.4 مليون طالب وطالبة، امتحاناتهم في القاهرة و القليوبية و بني سويف وقنا و الاسماعيلية وأغلب محافظات الجمهورية، يتبعهم طلاب محافظتي الجيزة والاسكندرية الذين يؤدون الامتحانات بداية من يوم السبت القادم الموافق 5 يونيو علي أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات الإعدادية مع نهاية الاسبوع القادم.

الدبلومات الفنية

وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و التجارية و الفندقية، فتجري الاختبارات العملي يوم 5 يونيو ، علي أن يتبعها الامتحانات النظرية التحريرية بحيث تنتهي الامتحانات في الاول من يوليو القادم.

ويخوض امتحانات الدبلومات الفنية، 750 ألف طالب وطالبة في 3041 لجنة علي مستوي الجمهورية ، وذلك تحت أشراف ومراقبة 200 ألف معلم ومعلمة يشاركون في أعمال الملاحظة و المراقبة والتقدير الدرجات.

شهادة الثانوية العامة

وفيما يتعلق بالثانوية العامة، فتستعد وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة للاعلان علي الضوابط النهائية لامتحانات، والاجراءات الاحترازية، و الجداول المقترحة لما يصل إلي 675 ألف طالب وطالبة، منهم 574 ألف من الطلاب النظاميين، و100 ألف من طلاب المنازل ومقسمي المواد و المستشفيات و السجون. كما تعلن الوزارة تفاصيل " البروفة" الثالثة والنهائية لامتحانات الإلكترونية التي ستجري لطلاب الثانوية العامة، التي ستجري في منتصف شهر يونيو القادم، مع التطبيق تجربة "البابل شيت" علي كل الطلاب المتقدمين للامتحانات.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنهت العام الدراسي لما يصل من 21 مليون طالب في صفوف النقل يدرسون في 60 ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية بداية من رياض الأطفال وحتي الصف الثاني الثانوي مع نهاية امتحانات شهر أبريل الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا " كوفيد-19".