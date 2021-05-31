/634179/ضوابط-استخدام-الكورتيزون-لمرضى-كورونا-سر-تفاقم-المضاعفات-وطريقة-التناول

تزامنًا مع أزمة كورونا التي تضرب العالم بأكمله، تزايد البحث والتسائل عن أدوية الكورتيزون التي تستخدم خلال بروتوكول العلاج لفيروس كورونا للحد من أثاره وكيفية ضبطه.

وينشر لكم دوت الخليج كافة المعلومات التي يجب أن تعرفها بشأن علاج الكورتيزون وكيفية تناوله وتأثيره على فيروس كورونا.

وهناك تحذيرات طبية متعددة من خطورة الإفراط فيه، حيث قال مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بمعهد المصل واللقاح، إن الأدوية التي يتناولها مرضى كورونا يتم تحديدها تبعًا لمرحلة المرض.

وتختلف في المرحلة الأولى من المرض عن تلك التي يتم تناولها في مراحل متقدمة، سواءً كانت الأعراض المصاحبة للمرض خفيفة أو شديدة، وإن الكورتيزون من بين هذه الأنواع.

تفاقم المضاعفات الصحية

بينما قال محمدي، أن استخدام مرضى كورونا للكورتيزون بشكل عشوائي يؤدي إلى تفاقم المضاعفات الصحية التي قد تتج عن الإصابة بالفيروس.

استخدام الكورتيزون فى حالات معينة

وأشار محمدي، إلى أنه يجب استخدام الكورتيزون فى حالات معينة تتمثل في معاناة المصاب من ضيق التنفس، أو مضاعفات شديدة أخرى.

كما أكد أنه لا يستخدم إلا بعد استشارة الطبيب المختص، وبجرعات قليلة يتم إعطائها فقط فى المستشفى، نظرًا لأن الاستخدام الروتيني يسبب مشكلات صحية للمريض.

فرص تنشيط العدوى البكتيرية

وأكد مدير عام التطعيمات بمعهد المصل واللقاح، أنه لا يمكن استخدام الكورتيزون في بداية المرض لأنه يزيد من فرص تنشيط العدوى البكتيرية، ويقلل كفاءة الجهاز المناعي.

وشدد أن الكورتيزون يستخدم فى ظروف صحية وطبية خاصة، ولا يمكن استخدامه في جميع الحالات، نظرًأ لأنه يضر صحة الشخص إذا كان لا يحتاجه.

الصحة العالمية توصي بالكورتيزون

كانت قد أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام العقاقير الكورتيزونية المضادة للالتهابات إلا في علاج الحالات المرضية الخطرة الناجمة عن كورونا.

بروتوكول العلاج لم يشهد حذف أي أدوية

بينما قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنّ بروتوكول العلاج الجديد لم يشهد حذف أي أدوية، لكن جرى وضع مجموعة من الضوابط والشروط لاستخدام أدوية معينة مثل الكورتيزون والمضادات الحيوية.

علاج كورونا لا يصيب المريض بالفطر الأسود

وتابع حسني، أن بروتوكول علاج كورونا لا يصيب المريض بالفطر الأسود، لكن الاستخدام الخاطئ للأدوية هو السبب، مشيرا إلى إضافة مجموعة من الأدوية لبروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، جرت الموافقة عليها عالميا.

انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن المنحني الوبائي يشهد حالة من الاستقرار في أعداد الإصابات والوفيات، وهناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات خلال الفترة القليلة الماضية، ومتوقع انخفاض الأعداد بعد أسبوعين من الآن، لذلك لابد من اتخاذ الحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.