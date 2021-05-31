رسمياً.. «أجويرو» ينضم لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الاسباني عن أنضمام سيرجيو اجويرو رسمياً لاعب مانشستر سيتي سابقاً، إلي صفوف الفريق، وكانت آخر مواجهات خاضها اللاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق تشيلسي.

ووجه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مامشستر سيتي الإنجليزي، رسالة وداع مؤثرة لجماهير مانشستر سيتي، وذلك قبل رحيلة إلي نادي برشلونة الاسباني وبعد خسارة نهائى دوري أبطال أوروبا، عبر فيها عن فخره لارتداء تيشرت السماوى لسنوات طويلة، مؤكدا أن مانشستر سيتي سيظل فى قلبه لأنه ارتدى ألوانه لسنوات طويلة.

ونشر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صورة وهو يحمل قميص مانشستر سيتي وأخرى لجماهير السماوي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ووجه رسالة أخيرة قال فيها، "فخور بالفريق وارتدائه هذا القميص لسنوات عديدة.. مانشستر سيتي دائما فى قلبي الأزرق.. فخور بهذا الفريق لأنني ارتديت ألوانه لسنوات عديدة.. مانشستر سيتي في قلبي إلى الأبد".

و سيتقاضى نجم مانشستر سيتي، نصف ما كان يحصل عليه مع السيتزين، وتتوافر بنود أخرى في عقده متعلقة بعدد المباريات والألقاب.

أجويرو ليس غريباً على الليجا، فقد قضى خمس سنوات مع أتليتكو ​​مدريد قبل انتقاله إلى مانشستر في 2011.

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ويستخدم برشلونة أجويرو، كورقة رابحة لاقناع ميسي بالبقاء وتوقيع عقد جديد لمدة عامين مع اقتراب عقده من النهاية في شهر يونيو القادم.

اخر مواجهات مانشستر سيتي

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات فريق مانشترسيتي كانت أمام فريق تشيلسي والتي انتهت بخشارة الفريق بنتيجة هدف دون رد.

ويحتل فريق مانسيترسيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 79 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق.

هدافي الدوري الإنجليزي

ومن ناحيه اخري رفع هاركين رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا، متفوقاً بهدف واحد على صلاح صاحب الـ22 هدفا والذي عجز عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتفى بمركز وصافة قائمة الهدافين.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

يذكر أن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، الأولى في موسمه الأول مع "الريدز" 2017 /2018 عندما سجل 32 هدفا، والثانية في الموسم التالي 2018 /2019 عندما تقاسم الجائزة مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.