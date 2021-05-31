سيد عبدالحفيظ يشرح لـ دوت الخليج طلبات الأهلي وتفاصيل اجتماع الأندية بالجبلاية

/634167/سيد-عبدالحفيظ-يشرح-لـ-تحيا-مصر-طلبات-الأهلي-وتفاصيل-اجتماع-الأندية-بالجبلاية

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على القرارت التي خلفها اجتماع الأندية في مقر الجبلاية لمناقشة أزمة التأجيلات في الدوري الممتاز ، وإمكانية حصول اللاعبين على لقاح كورونا.

وقال سيد عبدالحفيظ لـ دوت الخليج: " اتحاد الكرة سيشرح القرارات التي تم إتخاذها خلال الاجتماع أفضل مني شخصيا ".

مدير الكرة يشرح قرارات اتحاد الكرة

وتابع عبدالحفيظ: " لدينا جوانب فنية وإدارية يجب دراستها قبل طرح رؤية الأهلي في كيفية استكمال الدوري ، و اتحاد الكرة طرح رؤيته الخاصة في الاجتماع ".

وواصل مدير الكرة بالنادي: " ليس هناك قرار حاسم بعد أن أدلى الكل برأيه، وهناك الكثير من الأمور متوقفة على مشوار منتخب مصر في الأولمبياد خلال الفترات المقبلة التي نتمنى لهم التوفيق".

الأهلي يشرح نظام استكمال البطولة في ظل الظروف الحالية

واختتم "الأهلي لن يغرد خارج السرب وهو مع منظومة الكرة المصرية".

كشف بكري سليم ممثل نادي مصر المقاصة عن طلبات النادي الفيومي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري. وقال بكري سليم : " مصر المقاصة يطالب بعدم لعب أي مباريات في الدوري وقت أولمبياد طوكيو".

ووضح بكري سليم : " نهاية الدوري في ٢٨ اغسطس في حالة عدم حصول المنتخب الأوليمبي علي ميدالية وفي حالة الحصول ينتهي الدوري في منتصف سبتمبر".

الزمالك يرفض استكمال الدوري الممتاز

وكشف حسين السيد ممثل نادي الزمالك عن طلبات النادي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.

وقال حسين السيد: " الزمالك يطالب بوضع جدول للمؤجلات ، حفاظا على تكافؤ الفرص داخل بطولة الدوري المصري الممتاز ".

الزمالك يرفض استكمال الدوري الممتاز في فترة التوقف الدولي

وتابع : " الزمالك يرفض لعب مبارياته في الدوري قبل لعب مباريات مؤجلات الدوري لجميع الأندية".

وواصل :" نرفض مشاركة أي لاعب من النادي قبل الحصول علي لقاح كورونا".