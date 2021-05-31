/634171/محمد-عبد-الواحد-أؤيد-فكرة-إلغاء-الدوري-برغم-من-موقف-دجلة

كشف محمد عبد الواحد المدير العام لنادي وادي دجلة، عن موافقتة لفكرة إلغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم .

وقال محمد عبد الواحد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أويد فكرة إلغاء الدوري الممتاز برغم من موقف دجلة في الدوري، وذلك بسبب تخبط مواعيد المباريات وعدم انتظام المسابقة".

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وعن نادي الزمالك رد قائلاً:"أحمد السيد زيزو دربته فى ليرس وهو أهم لاعب فى الزمالك بالوقت الحالى، وأنتظروا محمد رضا لاعب وادى دجلة يسير على درب محمد محمود نجم الأهلى".

وانتهي الإجتماع الذي اقامه اتحاد الكرة، فيما يرفض الزمالك إستكمال بطولة الدوري هذا الموسم وايضاً نادي مصر المقاصة.

ومن ناحيه اخري تغيب مسئولو بيراميدز عن الإجتماع وذلك بسبب فيروس كورونا

وخمن ناحيه اخري تغيب مسئول نادي بيراميدز عن الإجتماع الذي إقيم داخل مقر الجبلاية، وذلك بسبب عن تواجد إصابات بفيروس كورونا داخل جدران النادي وذلك بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

قائمة المصابين

وجاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق حتى وصل عدد المصابين للعدد 13.

اخر مواجهات بيراميدز

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعاد الإيجابي 1/1، ويحتل الفريق السماوي المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.