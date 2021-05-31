/634173/سفير-مصر-بروندا-يكرم-فريق-السلة-بالزمالك-بعد-التتويج-الإفريقي-صور

إنجاز جديد يحصدة الزمالك بقارة أفريقيا، كما قام أحمد الأنصاري سفير جمهورية مصر العربية برواندا بتكريم بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي القلعة البيضاء بعد حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وتوج فريق الزمالك بلقب البطولة بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة ٧٦-٦٣ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

وأهدى السفير المصري درع السفارة إلى بعثة النادي برئاسة طارق السعيد، كما حرص السعيد على إهداء السفير درع وشعار النادي موجها له الشكر على مجهوداته مع البعثة خلال الفترة الماضية.

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على تلبية دعوة أحمد الأنصاري سفير جمهورية مصر العربية برواندا، في تزليل كافة العقبات للفريق بروندا، وتكريم الفريق بدرع السفارة.

وضم وفد الزمالك كل أفراد البعثة برئاسة طارق السعيد والإسباني أجوستي المدير الفني وياسر عبدالوهاب المدرب العام وسمير جودة المدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة وكل أفراد الفريق.

الزمالك يرفض استكمال الدوري

قال حسين السيد: " الزمالك يطالب بوضع جدول للمؤجلات ، حفاظا على تكافؤ الفرص داخل بطولة الدوري المصري الممتاز ".

وتابع : " الزمالك يرفض لعب مبارياته في الدوري قبل لعب مباريات مؤجلات الدوري لجميع الأندية".

وواصل :" نرفض مشاركة أي لاعب من النادي قبل الحصول علي لقاح كورونا".

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

انتهت مباراة الجونة والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب خالد بشارة بمدينة الجنة ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في المواجهة التي شهدت تعرض اللاعب عربي بدر للطرد ليكمل منافس الفارس الأبيض بـ 10 لاعبين.