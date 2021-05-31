أبرز خبراتهم ومحطات إنجازاتهم.. دوت الخليج يقدم أهم المعلومات عن أعضاء "اللجنة العامة" بالشيوخ

/634174/أبرز-خبراتهم-ومحطات-إنجازاتهم-تحيا-مصر-يقدم-أهم-المعلومات-عن-أعضاء-اللجنة-العامة-بالشيوخ

تملك اللجنة العامة في مجلس الشيوخ أهمية خاصة، نظرا لاختصاصاتها المؤثرة في منظومة العمل البرلماني، وعقب الإعلان رسميا اليوم عن القائمة الكاملة لتشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، يرصد دوت الخليج، أبرز المعلومات عن كامل أعضاء اللجنة ومناصبهم داخل المجلس وخبراتهم العلمية والعملية.

المستشار عبدالله عصر، رجل القضاء الشامخ، رئيس محكمة النقض الأسبق، مواليد يوم 7 أغسطس 1950 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدا ثم عين معاونا للنيابة في ديسمبر من ذات العام، وتدرج المستشار عصر، في النيابة العامة حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 1 أكتوبر 1981، ثم رئيسا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محاميا عاما بالنيابة العامة 1990.

هاني سري الدين، أحد أبرز قيادات حزب الوفد العريق، يعد أحد أبرز جالات المحاماة والعمل الاكاديمي في مصر، وله العديد من المؤلفات والكتب باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتركز فلسفته في مجال القانون والتنمية الاقتصادية على أن الإصلاح الاقتصادي، وهو مؤسس و‏رئيس "مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية" منذ 2007، جمهورية مصر العربية.

نائب رئيس مجلس أمناء "صندوق دعم مصر" منذ 2013، وعضو مجلس إدارة "شركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري"، و"شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند"، و"مجموعة عرفة القابضة" منذ 9 أغسطس (آب) 2018، و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، و"شركة سي آي كابيتال القابضة"، وشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، وعضو "جمعية المحكمين القانونيين المعتدين" في المملكة المتحدة، وأستاذ مساعد للقانون التجاري والبحري في "جامعة القاهرة" منذ 2002.

عبدالحي عبيد، هو أحد أهم خبرات مجلس الشيوخ الحالي، وهو الأكاديمي البارز والسياسي المخضرم، وقد تقلد أفضل المواقع الجامعية ووصل إلي رئيس جامعة حلوان، ورئيس المجلس الأعلي للجامعات سابقاً، لديه كامل القدرات على التطوير في أي مؤسسة ينضم إليها، يحوز تواضع العلماء وحنكة السياسيين، ولديه ميزة الجمع بين الخبرات الأكاديمية والسياسية.

الفريق أسامة أحمد الجندي، هو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ الفائز بالتزكية، أحد أبرز الكفاءات التي يتمتع بها مجلس الشيوخ، ويملك خلفيات مهنية زعسكرية مهيبة، حيث تم تعيين اللواء أسامة الجندي، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، وذلك في عام 2015، وقد ولد قائد القوات البحرية السابق، في 1 يناير 1953، وتخرج في الكلية البحرية 16 يونيو 1975.

حصل أسامة الجندي على العديد من الشهادات، ومنها: “بكالوريوس الدراسات البحرية – ربان أعالي البحار دورة أغسطس- فرقة قيادة نوعية، ودرجة الماجستير في العلوم العسكرية والدراسات البحرية بكلية القادة و الأركان – زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض الأساسية، والدورة العليا لكبار القادة، وماجستير النقل الدولي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”.

وتدرج اللواء أسامة الجندي في العديد لامن المناصب القيادية، بالقوات البحرية، أبرز تلك المحطات: “قائد اللواء الثاني لانشات، ورئيس أركان قاعدة مطروح البحرية، وقائدًا لقاعدة مطروح البحرية، وقائدًا لقاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائدًا لقاعدة إسكندرية البحرية، ورئيسًا لشعبة العمليات البحرية، ورئيسًا لأركان القوات البحرية، وقائدًا للقوات البحرية”.

حنان عبدالمنعم أبو العزم، الوجه النسائي البارز في مجلس الشيوخ، صاحبة الخبرات الواسعة والعريضة، التي ظهرت من خلال مسيرتها المهنية المشرفة الطويلة والممتدة، والتي تملك حلولا بارعة للعديد من المشكلات التي تعالجها من خلال رئاستها للجنة الصناعة في البرلمان.

وحنان أبو العزم من مواليد 5 إبريل1961، عملت كرئيس للقطاع المركزي لمخاطر الائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ورئيس مركز تنمية المرأة للمشروعات الصغيرة بالمجلس القومي للمرأة.

المهندس عبد الخالق عياد، أحد العقول النابهه في مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الطاقة بالغرفة الثانية للبرلمان، صاحب الخبرات العلمية والعملية المشرفة، شغل منصب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات حتى عام 2019، كما شغل عياد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من ١٩٩٥ الي عام ٢٠٠٠، حيث يعد من ضمن أنجح رؤوساء الهيئة.

وعمل المهندس عبد الخالق عياد، رئيسا لشركة الحفر المصرية، كما كان - من اوائل الخبراء المصريين الذين ساهموا في تأسيس شركة البترول الوطنية في ابو ظبي من ١٩٧٧ الى ١٩٨٥، حيث جمع بين الخبرة البترولية و الاقتصادية في قالب مصري وطني.

النائب مصطفى كامل، هو أحد أبرز كوادر مجلس الشيوخ الحالي، ولديه مجموعة من الأفكار والتطلعات التي ستشكل حلولا جذرية للعديد من المشكلات والملفات الطارئة، خاصة في قطاعات المحليات والإسكان، حيث استطاع أن يحسم في السابق انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

نبيل دعبس، أحد الوجوه المشرفة في صفوف نواب مجلس الشيوخ الحالي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ، ضمن 100 عضو، أحد رجال الأعمال الوطنيين، صحاب الإسهامات واللمسات البارزة في مجال المال والأعمال، تحديدا ذات الطابع التعليمي والإعلامي.

حيث أسس عددا من المشروعات الكبرى، كالأكاديمية الحديثة بالمعادى "مودرن أكاديمى"، إضافة إلى شبكة قنوات مودرن، وأيضا عدد من المشروعات الأخرى سواء التعليمية أو غيرها، وفى شهر يوليو عام 2011، أعلن الدكتور نبيل دعبس، تأسيس حزب مصر الحديثة، لإثراء المشاركة فى الحياة السياسية بمصر، عقب أحداث 25 يناير 2011.

إبراهيم حجازي، هو الإعلامى القدير والكاتب الصحفي المرموق، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تخرج حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، وقد نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، صاحب التصريحات القوية والمواقف التي تنتصر للأطباء، وقد ذكر في أكثر من مناسبة أن الأطباء وقفوا بشجاعة فى جائحة كورونا، كعادتهم فى كل المخاطر التى واجهها المواطنين على مدار الزمن، مؤكدا أنه من خلال منصبه بمجلس الشيوخ سيتم إعادة النظر فى أى تشريعات غير منصفه للأطباء وسوف يتم إصدار تصورات بها ودراستها.

المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، وأحد أصحاب الخبرات النوعية المطلوبة لتأدية الادوار المنتظرة من مجلس الشيوخ، سبق وأعرب عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة فى قطاع الزراعة خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى قطاع الزراعة وفى مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات تطبيق نظم الرى الحديث فى جميع الأراضى القديمة على مستوى الجمهورية.

محمد أحمد عبد السلام حنفي هيبة، أحد القامات الكبرى في مجلس الشيوخ الحالي، من مواليد 12نوفمبر 1957، عضو مجلس شورى سابق وله دور بارز في العديد من فصول الحياة السياسية والنيابية في البلاد، ومن المنتظر أن يساهم بخبراته وأفكاره في إيجاد حلولا فعالة للعديد من الأزمات والمشكلات وثقل الملفات النوعية التي تحتاجها البلاد.

يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، حصل الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة الجديد، على شهادة الثانوية الأزهرية سنة 1982 من معهد المنصورة الأزهري، و حصل على الليسانس سنة 1986 م من قسم اللغة الأوردية وآدابها، كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، ودرجة الماجستير سنة 1992 م من قسم اللغة الأردية، كلية اللغات والدراسات الإنسانية، الجامعة الملية الإسلامية، بنيودلهي الهند.

حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، ونائب رئيس مستقبل وطن، وهو أحد أهم الكوادر السياسية والحزبية في مصر على مدار السنوات الطويلة، له إسهاماته البارزة في حزب الوفد سابقا، وذلك قبل أن يصبح أحد اهم الأعمدة الأساسية في حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن.

حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وممثل كتلته البرلمانية داخل مجلس الشيوخ، ويعد المهندس حازم عمر، أحد أهم الوجوه التي يتم التعويل عليها داخل مؤسسة البرلمان، من أجل الارتقاء بالأداء النيابي وتطوير الحياة السياسية المصرية.

عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، وصاحب الخبراتالإعلامية و الحزبية والسياسية الطويلة والممتدة، والذي يشكل أحد أقوى الإضافات النوعية لتشكيلة أعضاء مجلس الشيوخ الحالي، سبق له أن أطلق تصريحات قوية جاء مفادها، بإنه بإعتباره إعلاميا وسياسيا فإنه من المؤكد أنه سيركز على ملفات الإعلام و السياسة ، خاصة و أن مصر تتعرض من حوالى 10 سنوات لهجمة إعلامية شرسة تتمثل فى بث الشائعات بهدف إحداث فوضى فى المجتمع.

النائب حاتم حشمت فرج الدسوقي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،يملك كم هائل من الخبرات والأفكار النوعية، التي تأتي انطلاقا من مسؤولياته الوطنية في السابق، حيث عمل كرئيس مكتب أمن هيئة تسليح القوات المسلحة سابقا ،مساعد ملحق الدفاع للأمن والمبعوثين بدولة فرنسا سابقا.

السيد عبدالعال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو مجلس النواب السابق، معروف بمواقفه الوطنية المشرفة والراسخة، يعد عبد العال، ثالث رئيس لحزب التجمع بعد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق وخالد محيى الدين، مؤسس حزب التجمع، حيث أن تاريخه فى العمل السياسى طويل، كانت بدايته بعدما تم انتخابه رئيسا لحزب التجمع عام 2013، وكان يشغل قبل انتخابه رئيسا للحزب، منصب الأمين العام.

اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أحد رموز محافظة قنا، له العديد من الخبرات في ميادين العمل السياسي والبرلماني، يملك رصيد هائل من الخبرات العريضة التي يمكن من خلالها أن يشكل إضافة شديدة الأهمية لمجلس الشيوخ، وقد انابه رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة، ليمثل الحزب في اللجنة العامة.

النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس، ويعد أهم أبرز الوجوه الوطنية في تشكيل مجلس الشيوخ، له العديد من الخبرات العلمية والعملية الممتدة، يملك العديد من التصورات الواعدة لحل الكثير من المشكلات والارتقاء بالملفات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

سلوى حداد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، أحد أبرز الكوادر النسائية ضمن تشكيل نواب مجلس الشيوخ، صاحبة الخبرات العلمية والعملية التي تتعلق بكيفية إصلاح المناخ الحزبي والارتقاء بالحياة السياسية، وهي وجه نسائي معروف بمحافظة كفر الشيخ، وتملك أجندة وطنية بإمكانها إضافة قيمة كبرى لمجلس الشيوخ.

يونس المصري، أحد الوجوه الوطنية المخلصة تحت قبة البرلمان، هو جنرال عسكري مخضرم برتبة برلماني حالي، شغل منصب قائد القوات الجوية المصرية، وحصل على العديد من الدرجات العلمية في مجال الطيران خاصة الحربي، منها وبكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وفرقة قدرات تدميرية بالمملكة المتحدة، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وإدارة أزمات من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

سهير عبدالسلام، عضو مجلس الشيوخ وعميدة كلية الآداب السابق بجامعة حلوان، صاحبة الخبرات الأكاديمية الرفيعة، مواليد عام ١٩٦٣ وحصلت فى عام ١٩٩٧ على شهادة الدكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة الأسكندرية، وتدرجت الدكتورة سهير بالمناصب الإدارية بجامعة حلوان فشغلت منصب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب من ٢٠٠٥ - ٢٠١٠، وشغلت بعدها منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من ٢٠١٠ - ٢٠١٣، حتى تقلدت منصب عميد كلية الآداب بجامعة حلوان لمدة دورتين منذ عام ٢٠١٣.

دكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أحد أبرز وأنشط كوادر حزب الشعب الجمهوري، يملك سيرة ذاتية شديدة التفرد، حيث حصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، وحصولة علي ماجيستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة أنجليزي، ودكتوراة في إدارة الأعمال تخصص تسويق أنجليزي كلية التجارة جامعة عين شمس، ودبلومة في الإعلام، وسبق أن شغل وظيفة مقدم برامج تليفزيونية، وله خبرات عملية فى تدريب مرشحين لمجلس الاتحاد الوطني بالإمارات العربية المتحدة 2015، وصاحب شركة للتسويق والإعلان، واستشاري تسويق للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات.

محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ والكادر البارز بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية، ويملك مجموعة من الخبرات التي تؤهله إلى لعب أدوار محورية داخل أروقة مجلس الشيوخ العريق، فعزمي ضابط شرطة سابق في الإدارة العامة للعمليات الخاصة، ويملك خبرات نوعية في مراقبة وتحليل أداء الأسهم والسندات في البورصة، بخلاف عمله في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية.

وتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة، و يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها، ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها، وللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم وعاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.