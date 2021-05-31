/634175/نواب-محلية-البرلمان-يطالبون- بالإفصاح-عن-أوجه-الإنفاق-من-الصناديق-الخاصة-في-المحليات صور

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإفصاح عن أوجه الإنفاق من الصناديق الخاصة في المحليات، وأن تكون هناك شفافية في بيان أوجه الصرف.

الانفاق فى صناديق المحليات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

مواجهة الفساد

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة: "الشفافية هي الحل لمواجهة الفساد وللتعرف على أوجه الإنفاق وللتأكد أن الأمور تسير في المسار السليم"، متابعا: "بخلاف هذا سيكون هناك شبهة ولا نتهم أحد لكننا نتحدث عن معايير و ضوابط".

محمد الحسيني: يطالب بضرورة وجود كشف تفصيلي لكافة الايرادات الصناديق

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وجود كشف تفصيلي لكافة إيرادات الصناديق الخاصة التي تتبع محافظات القاهرة و الجيزة القليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية، والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.

عمرو درويش:المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابي

واتفق معه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "لا نشكك في أحد لكن المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابي، ونريد معرفة أوجه الصرف الحقيقية".

و عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، "سنتابع تنفيذ التوصيات مع وزارتي المالية والتنمية المحلية".