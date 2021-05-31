/634176/نجم-الأهلي-الأفضل-للزمالك-هو-حصد-الدوري-الممتاز

علق محمد عمارة نجم الأهلي السابق، عن السبب وراء تراجع مستوي حسين الشحات لاعب المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وأن من الأفضلية للزمالك الفوز بالدوري العام.

وقال عامر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": حسين الشحات لاعب مميز كثيراً، ولكن لااعرف السبب الحقيقي وراء تراجع مستواه، هل من الممكن بسبب أشياء خارج الملعب برغم أنه انضم إلي النادي الأهلي بمبلغ كبير لاكن مستواه ليس هذا هو المطلوب منه”.

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وتابع قائلاً:” انصح حسين الشحات الأبتعاد عن اي شئ خارج الفريق والتركيز الكامل يضعه داخل الفريقه، بينما محمد شريف هو أحسن مهاجم في مصر حتي ذلك الوقت خاضة بعد احرازة للهدف الأخير في نهضة البركان.

وإستكمل قائلاً:” النادي الأهلي سوف يتعاقد مع صفقات كثير فى عدة مراكز، خاصة الأطراف ومركز الظهير الأيسر والدفاع.

واختتم قائلا:” الأفضل للزمالك في ذلك الوقت ان يحصد بطولة الدوري الممتاز، ولكن من الوارد أن يتفوق عليه الأهلي في الفترة الأخير خاصة انه لدية 4 مؤجلات، واتمني فوز الأهلي بالدوري هذا العام”.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت امام فريق الجونة والتي انتهت بدون أهداف.

قائمة الزمالك أمس

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.