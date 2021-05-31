/634178/بيان-رسمي-اتحاد-الكرة-يعلن-نتائج-اجتماع-الأندية-بحضور-الأهلي-والزمالك

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا يشرح تفاصيل اجتماع الأندية داخل الجبلاية وذلك بعد انتهاؤه بساعات قليلة، مشددا على ضرورة استكمال الدوري الممتاز في موعده المحدد سلفا.

بيان اتحاد الكرة بخصوص اجتماع الاندية

وجاء البيان الرسمي كالتالي: "أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عزم الاتحاد المصري بمشيئة الله على استكمال الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكاس، كما أن الاتحاد المصري سيتخذ الاجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم الحالي".

وتابع بيان الجبلاية: "جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المصري مع ممثلي أندية القسم الأول بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، تم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الاولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية".

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وواصل البيان "وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي".

وأضاف "من جهتها أبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من اجل الصالح العام".

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وأكد "فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به".

واختتم "ودعا الدكتور محمد سلطان إلى ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما في ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على انشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو".