في 5 أيام فقط.. الزمالك يقرر ويتباهى ويتراجع.. تفاصيل

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شهدت الفترة الماضية تطورات مستمرة داخل نادي الزمالك ، واختلف موقف القلعة البيضاء من موقف لأخر في إطار رؤية النادي الأبيض لمؤجلات الدوري الممتاز ، ويستعرض موقع دوت الخليج تناقض مواقف مسئولي اللجنة الثلاثية للفارس الأبيض.

في يوم الأربعاء ٢٦ مايو، خرج حسين لبيب رئيس لجنة القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية قائلا : "انا أسمي نادي الزمالك ولا أنظر إلى مؤجلات الأهلي، و سألت كارتيرون عن رأيه في الأمر وأكد لي موافقته على استمرار مبارياتنا، لذلك ندعم قراره، ولن نتدخل في الأمور الفنية" في إشارة لموافقة الفارس الأبيض على قرارات تدعم الرياضة المصرية.

الزمالك يرفض استكمال الدوري الممتاز

وشهد يوم الأحد ٣٠ مايو، إختلافا في موقف الفارس الأبيض بعد أن فقد نادي الزمالك نقطتين بتعادل مع الجونة في ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري المصري الممتاز.

وفي يوم الأثنين ٣١ مايو، طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول من إدارة الفارس الابيض تأجيل مباريات الفريق من أجل تخفيف الضغط ليخرج حسين السيد مندوب الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة ليؤكد اختلاف موقف النادي الأبيض عن الأيام السابقة: " نرفض استكمال المباريات إلا بعد لعب الأهلي مؤجلاته" في إشارة لرفض الفريق خوض منافسات في الدوري.

اختلاف موقف نادي الزمالك بعد التعادل أمام الجونة

كشف حسين السيد ممثل نادي الزمالك عن طلبات النادي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.

رفض خوض مباريات الزمالك في الدوري

وقال حسين السيد: " الزمالك يطالب بوضع جدول للمؤجلات ، حفاظا على تكافؤ الفرص داخل بطولة الدوري المصري الممتاز ".

وتابع : " الزمالك يرفض لعب مبارياته في الدوري قبل لعب مباريات مؤجلات الدوري لجميع الأندية".

حسين السيد يرفض خوض الزمالك مباريات الدوري الممتاز

وواصل :" نرفض مشاركة أي لاعب من النادي قبل الحصول علي لقاح كورونا".

الجدير بالذكر أن اجتماع الأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم شهد تغيب مسئولو نادي بيراميدز ، وذلك بسبب الكورونا وإصابة عدد كبيرمن اللاعبين داخل صفوف الفريق، بينما يناقش اللجنة الثلاثية عددة ملفات هامه لمسابقة الدوري الممتاز.