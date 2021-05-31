عاجل.. السيسى يتابع مع رئيس شركة لورسن توطين الصناعات البحرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحرى محمد إبراهيم، والعقيد بحرى محمد ناجى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بجميع جوانبها. وتم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين فى هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

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