صور.. وزير النقل يتابع معدلات تطوير وتوسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أن خطة تطوير الطريق تشمل أيضا منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق.



جاء ذلك خلال جولة وزير النقل التفقدية يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين، بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة.



وأضاف الوزير أنه روعى فى الأعمال التى يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات (BRT) التى سيتم تسييرها على الطريق الدائري، والذى يعد طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات، موضحا أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكى (ITS) ليكون الطريق الدائرى من أوائل الطرق فى مصر الذى يستخدم عليه هذا النظام.



واطلع الوزير خلال الجولة على التقدم فى أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم فى سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة، واطمأن على حصول قاطنيها على التعويض الذى حددته الجهات المعنية وفقاً للقانون.



وبدأت الجولة بمتابعة المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وتابع الوزير التقدم فى أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد، إذ وجه بإزالة كل التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيالة، بالإضافة إلى إنشاء 2 مطلع من البحر الأعظم إلى الطريق الدائرى تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.



وشدد الوزير على أن أى قطاع يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتم وضع طبقة الأسفلت وتشطيبه فورا لتسهيل الحركة المرورية على الطريق، موجها بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.



بعدها توجه الوزير لمتابعة المسافة من المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلى، إذ أكد استكمال كل أعمال النيوجرسى فى المسافة من المريوطية حتى محور 26 يوليو وسرعة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكبارى وخاصة أسفل الطريق الدائرى، كما وجه برفع كفاءة محور صفط اللبن وتابع أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى "الإسكندرية الزراعى" بطول 15 كم، ووجه الوزير بسرعة البدء فى تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.



وشملت الجولة تفقد كوبرى مسطرد، إذ يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، وأكد الوزير سرعة البدء فى إنشاء المطالع والمنازل الجديدة للكوبرى لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.



كما تابع الوزير أعمال تنفيذ المسافة حتى نفق سعد الدين الشاذلى، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجار الانتهاء من توسعة المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكبارى فى هذه المسافة، واطلع الوزير خلال هذه المسافة على معدلات تنفيذ كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، والذى يبلغ طوله 1.300 متر وعرضه 30 مترا، بالإضافة إلى كوبرى المرج، الذى يبلغ طوله 1.500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية - والذى سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، وسيمُر الكوبرى أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.



ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ، إذ يتم إنشاء مطالع ومنازل فى الاتجاهين لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام، وكذلك سرعة صيانة الدورانات للخلف فى منطقة سعد الدين الشاذلى، وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائرى، كما تابع تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق وكذلك تكثيف كل الأعمال على مدار الساعة مدار الساعة، خاصة مع أهمية أعمال التطوير التى ستساهم عند الانتهاء منها فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.