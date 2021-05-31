الأرصاد: طقس الثلاثاء حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 28 20

وادى النطرون 34 21

طنطا 34 20

شبين الكوم 35 21

دمنهور 31 21

بلطيم 27 22

مطروح 27 19

السلوم 29 20

سيوة 34 22

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 20

السويس 36 20

العريش 29 21

رفح 28 21

رأس سدر 34 22

نخل 35 16

نويبع 39 25

طابا 32 22

كاترين 32 18

الطور 36 23

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 37 22

بنى سويف 38 22

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 42 24

قنا 44 25

الأقصر 44 25

أسوان 45 27

إدفو 44 26

أبو سمبل 44 26

الوادى الجديد 44 22

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 27