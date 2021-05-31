صور.. ياسمين فؤاد: العمل البيئى لن يحقق أهدافه دون تضامن كافة القطاعات

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسيمن فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بـين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى لدعم حملة إيكو إيجيبت للسياحة البيئية، بحضور قيادات الوزارة والبنك.





وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدة أن هذا يعكس بداية جديدة للعمل البيئى بدعم البنك الأهلى كراعٍ استراتيجى للحملة، وأحد أهم البنوك الوطنية والقطاع المصرفى للعمل البيئى ولحماية التنوع البيولوجى والمساهمة فى الترويج للسياحة البيئية محليا وعالميا.

وأضافت وزيرة البيئة أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية منها دعم القطاع المالى والمصرفى والقطاع الخاص للعمل البيئى وللدور التشاركى للحفاظ على الموارد الطبيعية والاتجاه نحو نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً لدعم توجه الدولة فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت فؤاد أن العمل البيئى لن يحقق أهدافه دون تضامن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع المصرفى ليكون داعما للعمل والاستثمار الأخضر فى مصر لخلق مناخ اقتصادى وطنى واعى يساهم فى حماية البيئة ومواردها الطبيعية، والبنك الأهلى يعتبر أحد أهم شركاء العمل البيئى الواعى بالقطاع المصرفى والذى يعمل على فتح الباب لمزيد من الشركاء الوطنيين فى هذا القطاع.

وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الأهلى كشريك وطنى وراعٍ استراتيجى للحملة وهو فاعل لكافة الأعمال الوطنية ليعكس دائما أهمية و قيمة الدور الاجتماعى للقطاع المصرفى فى مصر لدعم سبل الارتقاء والنمو على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن البنك الأهلى يعتبر من أوائل البنوك التى قامت بالعمل مع الوزارة فى عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، حيث يقوم البنك بدعم المصانع لتتوافق بيئياً من خلال قروض ميسرة، وتعد هذه الخطوة هامة لدمج القطاع المصرفى فى المنظومة البيئية بكل محاورها، داعيةً البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بمصر إلى المشاركة فى دعم القطاع البيئى كأحد أهم المجالات الواعدة فى مصر.

وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة كان لديها تكليفات حكومية بالتركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وكان النموذج الأسهل والأهم هو المحميات الطبيعية المليئة بالكنوز والثروات، وهو ما دفع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والدولة للإعلام بإطلاق حملة (ECO Egypt) كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، حيث تهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور أساسى لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات.

من جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسى من استراتيجية البنك الأهلى، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسؤلية الاجتماعية والبيئية للبنك من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية وتنوعها البيولوجى.

وأضاف أن التعاون مع وزارة البيئة ممتد منذ التسعينيات فى مجالات مختلفة، ونظراً للحركة التنموية التى تشهدها مصر منذ حوالى 7 سنوات والتوجه نحو الاهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة فسوف يستمر التعاون فى مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.