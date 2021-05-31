السيسى يؤكد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسلت مصـر هديـة لمواطني قطاع غزة من المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتوجه صباح اليوم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وشهد أمس الأحد الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه فى وقت سابق أمس الأحد، باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجهات المعنية في اسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والاراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.