مصر تدين الهجمات المسلحة التي شهدتها يوم أمس قريتي بوجا وتشابي...

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجمات المسلحة التي شهدتها يوم أمس قريتي بوجا وتشابي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسفرةً عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.
وتعرب مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدةً على وقوفها بجوار حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف.
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