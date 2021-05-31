/634190/الرئيس-السيسي-يستقبل-مالك-شركة-لورسن-الألمانية-العالمية-في-مجال-صناعة-السفن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن.

توطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها

وحضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال.

كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

قرار جمهوري: منح وزير البترول التعاقد مع شركات للبحث بالبحر الأحمر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون يمنح وزير البترول التعاقد مع شركات للبحث بالبحر الأحمر.

التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

قرار جمهورى بالموافقة على منحة إسبانية

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 71 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية، للتعاون الدولى.

ويأتي الأمر من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة"، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19 نوفمبر 2020 و16 ديسمبر 2020.