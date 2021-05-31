دوت الخليج تنشر رابط التقدم للمدارس الرسمية للغات في المنوفية 

/634191/تحيا-مصر-تنشر-رابط-التقدم-للمدارس-الرسمية-للغات في-المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ليوم فتح باب التسجيل لأولياء الأمور واختيار الرغبات للتقديم في المدارس الرسمية و المتميزة للغات لمرحلة رياض الأطفال وذلك بالدخول علي صفحة التسجيل وإختيار الرابط على الموقع : www.monufiaportal.com.

وقال مدير مديرية التعليم في المنوفية أحمد السويد، أنه للرد على إستفسارات وحل المشاكل التى تواجهكم أولياء الامور فقط تقرر تخصيص الرابط : https://www.facebook.com/groups/1088395434860985/، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

ترتيب المقبولين

وأوضح مدير مديرية التعليم بالمنوفية ، أن التقديم مستمر علي موقع المحافظة لمدة شهر، علي أن يبدأ قسم شئون الطلاب في المديرية في الأول من يوليو في حصر طلبات المتقدمين، وتحديد التلاميذ المقبولين وفقا للسن ، عليأن تعلن النتائج علي موقع المديرية.

الشروط

وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد حددت شروط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة مع فتح باب التقدم الكترونيًا للالتحاق برياض الأطفال ( رسمي/ لغات/ لغات متميزة) في الفترة من 1/6/2021، حتى 30/6/2021 من خلال منصة الكترونية خاصة بكل محافظة.

وتملأ بيانات الطفل المتقدم الكترونيًا بمعرفة ولي الأمر ومسئوليته ، علي أن يقوم ولي الأمر بطباعة الاستمارة الالكترونية ويتم تقديمها للادارة في الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021، وبحال تخلف ولي الأمر عن تسليم شهادة الميلاد الطفل الأصلية للتوجه بالإدارة يسقط حق الطفل في القبول.

وشددة الوزارة علي عدم وجو استثناء بعد انتهاء موعد التقدم الالكتروني، حيث يبدأ سن القبول من سن 6 سنوات الا يوم حتى اربع سنوات.