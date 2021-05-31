ملاعب السياسة والرياضة.. هادية حسني كادر «التنسيقية» تحلق للعالمية وتشارك في  أولمبياد طوكيو

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لازالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قادرة على صنع حالة من الإبهار، بسبب التفوق الدائم لقياداتها وكوادرها، في العديد من ميادين العمل السياسي والحزبي والبرلماني، وذلك إلى جانب "التفوق الرياضي"، حيث يضم كيان التنسيقية الواعد، بين صفوفه، أبطالا استطاعوا تحقيق الريادة العالمية في ميادين لاتقتصر على السياسة والبرلمان، وإنما في الرياضة أيضا.

رصد دوت الخليج حالة من الفرحة العارمة مسيطرة على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما ضمنت النائبة المصرية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هادية حـسني السـعـيد رسـميا تـأهـلها لأولمبـيـاد طـوكـيـو 2020 فـي منافـسات زوجي السيدات، لتسطّر تاريخا جـديدا كونها أول لاعبة ريشة مصـرية تشارك في ثلاث دورات أولمبـية مختلـفة.

كيان للمواهب

يضم كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لفيف من أصحاب الخبرات النوعية الفريدة، على المستويات العلمية والعملية وحتى الرياضية، ففي وجود كوكبة من أنجح وأنشط كوادر الأحزاب المصرية، والتي أصبتت نفسها بجدارة في الشارع السياسي المصري مؤخرا، نجد الآن من يحققون الإنجازات العالمية ولكن على الصعيد الرياضي.

وتعد النائبة هادية حسني مثالا واضحا على المعايير التي يعمل وفقا لها كيان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فلا مجال أبدا للمجاملات، او الانضمام لكيان التنسيقية لأية معايير او أغراض أخرى بخلاف الكفاءة والخبرات والقيمة المضافة التي يمكن ان يشكلها البرلماني أو البرلمانية للمواقع التي يتواجد بها.

إنجاز استثنائي

لايمكن أن يتصور أحدا أن الجمع بين العمل في المجال السياسي والبرلماني والتواجد بنجاح وتألق في المجال الرياضي أمرا سهلا على الإطلاق، ولكنه ليس صعبا بلا شك على أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أصحاب القدرات والمهارات التي تعول عليها البلاد لرفعتها وتقدمها في الحاضر والمستقبل المنظور.

ويكمن التفرد والإجادة فيما حققته النائبة وكتابتها لتاريخا جـديدا كأول لاعبة ريشة مصـرية تشارك في ثلاث دورات أولمبـية مختلـفة، في أن الجمع بين ممارسة الرياضة وممارسة السياسة أمرا يتطلب بذل مجهودا كبيرا لكي تحقق النجاح، ولايغيب عن الأذهان كون النائبة قد ألقت القسم في مجلس النواب بعقب كل أعضاء المجلس لأنها كانت مشاركة في إحدى البطولات بدولة تايلاند، ولم تستطع العودة إلى مصر في الوقت المناسب حينها.

فرسان التنسيقية

تعد أحد اهم مميزات كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الوطني، في إنه قادر تماما على احتواء أفراده، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وزيادة إيمانهم بما يفعلونه، وترسيخ الإخلاص والتجرد داخلهم حيال الخدمات التي يقدموها للوطن والمواطن على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والحزبية، وحتى الرياضية.

فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضم النائبة هادية حسني، التي يجب التمعن في النظر لتصريحاته خصوصا عقب إنجازها الأخير، فسبق أن ذكرت: "الأيام الماضية لم تكن عاديا، فقد حضرت الجلسات يوميا، وبالتالي فإن التمرين تأثر، لأنه كان من المفترض أن أتدرب صباحا وبعد الظهر، لكن بسبب البرلمان أصبحت أتدرب ليلًا".

واستطردت حينها، بدأ يميز باقي أعضاء وكوادر التنسيقية: أؤمن أنني أستطيع إفادة مصر من خلال مجلس النواب والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2021، اعتبر وجودي في المجلس مسؤولية كبيرة، وبالتالي فأنا أذهب دوما إلى محافظة الشرقية للاطلاع على حال القرى هناك والوقوف على احتياجات الأهالي، بما يحدث توازنا بين أدواري داخل وخارج البرلمان.