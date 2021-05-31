بين مؤيد ومعارض..الشيوخ يقر قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية..والحكومة تطالب بتعديل مادة مستحدثة «صور»

/634182/بين-مؤيد-ومعارضالشيوخ-يقر-قانون-إنشاء-صندوق-مواجهة--الطوارئ-الطبيةوالحكومة-تطالب-بتعديل-مادة-مستحدثة-صور

أثار مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطورائ الطبية، حالة من الجدل والنقاشات والتعليقات، حيث أنقسمت القاعة بين مؤيدا ومعارض لمشروع القانون،ففريق يري أنه داعم لمواجهة الأزمات والأوبئة الطارئة، وأخر يري أن إنشاء الصندوق يمثل تداخل فى الاختصاصات وصلاحيات وزارة الصحة،أعقبها موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،خلال جلسته العامة اليوم نهائيا.

بهاء أبو شقة: الصندوق يواجه الازمات الطارئه وبشكل سريع

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة و يتعامل معها عبر اليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة و المواطن و يدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.

فيبى فوزى: يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات فى مجال الوقاية والعلاج

وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، " الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية و التخطيط المسبق لمواجهة الازمات مضيفة " الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الاثار الطبية و الاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج و التأهيل.

حسام الخولي: القانون يستهدف تخفيف الاعباء على الدولة والمواطن

وأعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب و انه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة و المواطن.

بينما رفض عدد من النواب مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث رفض النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا " اعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لاصداره، مضيفا انه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد ان يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الازمات وتقوم بمهامها .

هيام فاروق: خطة الدولة لمواجهة كورونا لا تخفي على أحد

كما رفضت النائبه هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ، مشروع القانون قائلة " لا يخفي على احد خطة الدولة لمواجهة الازمات وليس تعقيدها.

وأردفت "اري توجيه الموارد المالية لصندوق الطواريء الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والازمات دون اضافة اعباء على الجهاز الاداري للدولة".

محمد السباعي : جهود الدولة كبيرة فى مواجهة الوباء

كما رفض النائب محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب ، الموافقة على مشروع القانون مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية ، وجهودها الكبيرة فى مواجهة الوباء

الحكومة تطالب بتعديل المادة 15

كما طالب الدكتورمحمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل نص المادة 15 ، من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، مشيرا، إن المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ولكن تم استتحداثها من اللجنة المختصة بمناقشته، لافتا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة باعفاء اموال الصندوق من الضرائب ولكن مع ادخال بعض التعديلات عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.