/634184/الفعل-قبل-القول-الرئيس-السيسي-يدعو-العالم-لدعم-جهود-مصر-لإعادة-إعمار-غزة

انهالت الإشادة بدور مصر في حل الأزمة الفلسطينية ومواصلة دعم إعادة إعمار غزة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية

وأكد السيسي، ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مؤكدًا الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه. ولفت الرئيس، إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت.

56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة. وأرسلت مصـر هديـة لمواطني قطاع غزة من المساعدات الإنسانية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد الرئيس أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

قيادة حركة حماس

والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

التشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، عضو المكتب السياسى للحركة خليل الحية، والقيادى روحى مشتهى، وعدد من قيادات الحركة.

الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني واللواء عباس كامل

وشهد أمس الأحد الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

مساندة للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.