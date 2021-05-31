التموين : توقعات بارتفاع السكر عالميا .. وتكلفة رغيف الخبر 62 قرشا «صور»

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ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السيد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022.

هيئة السلع التموينية

قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه من المتوقع أن تشهد الشهور القادمة ارتفاع فى أسعار السكر عالميا، خاصة فى ظل ما تشهده البرازيل من حالة جفاف سيكون لها تأثيرها على المحصول، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية لديها مخزون من السكر يكفى لمدة 5 أشهر، هذا بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.

السلع التموينية

كما أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إلى أن المؤسسات الدولية توقعت زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميا بنسبة 5.5%، مؤكدا أنها نسبة كبيرة، وتابع: "والدولة المصرية لازالت توفر رغيف الخبز بقيمة 5 قروش فقط، فى حين أن تكلفته تبلغ نحو 62 قرشا فى ظل ارتفاع سعر القمح المستورد إلى 320 دولارا للطن".

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هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.