/634195/نهاية-حزينة-لاعب-مانشستر-يونايتد-يتفوق-علي-صلاح

انتهت أحداث هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتتويج مانشستر سيتي بالدوري، وحجز السيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشلسي المقاعد الأربعة الأولي المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وتتويج هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبيرج بهداف الدوري برصيد 23 هدف، بفارق هدف وحيد علي الفرعون المصري محمد صلاح.

كسر الإنجليزي وان بيساكا لاعب فريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، رقم الفرعون المصري محمد صلاح، في عدد المباريات التي شارك فيها بشكل أساسي في هذا الموسم، في مختلف البطولات.

لعب الفرعون المصري محمد صلاح في هذا الموسم 51 مباراة بمختتلف البطولات بقميص ليفربول، ويغيب فريقة في نهائي البطولات المختلف، بالرغم من قوة الفريق في الفترة الأخيرة بعد إنضمام صلاح للفريق.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح حصد العديد من الجوائز مع ليفربول، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في النادي في الموسم المنقضي بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات في استفتاء عبر موقع النادي، متقدما على زميله فابينيو البرازيلي لاعب الوسط الذي حل ثانيا، والثالث هو المدافع ناثانيال فيليبس، حيث جاء ذلك بعد أن سجل الفرعون المصري 31 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسممة في 51 مباراة في كل البطولات في موسم أنهاه ليفربول ثالثا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام محمد صلاح في الدوري

وأحرز صلاح 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي وكان قريبا من الفوز بالحذاء الذهبي لكن هاري كين مهاجم توتنهام اقتنص الجائزة بعدما أحرز هدفه الـ23 في الجولة الأخيرة في موسم لم يقدم فيه ليفربول أفضل ما لديه، حيث خسر الدوري لصالح مانشستر سيتي، وخرج مبكرا من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وودع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي.

محمد صلاح نجح في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة مع ليفربول خلال 4 مواسم فقط، حيث سبق وتوج بها أعوام 2017 و2018، وحصد الجائزة مع روما الإيطالي موسم 2015-16.