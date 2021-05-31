فيديو- الطفل المعجزة.. عبدالله يحفظ القرآن كاملا قبل عامه السابع فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - "الطفل المعجزة".. عبارة تقترن دومًا بصغار البشرية سنًا ممن يتمكنون من تحقيق صعاب الأمور وهم فى سنٍ صغيرة، لكن الطفل "عبدالله كريم فؤاد" صاحب الستة أعوامٍ وبضعة أشهر، منّ الله عليه بنعمة كبيرة وتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو لم يتجاوز السابعة من عمره بعدْ.





على بُعد أمتار من وسط قرية "الحبش" التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، انتقلت عدسة "دوت الخليج" لترصد وتنقل كيفية حفظ الطفل الصغير لكتاب الله كاملًا وهو لم يصل إلى عامه السابع بعدْ، إذ بدأ الطفل يتلو أيات من سور قرآنية متنوعة من المصحف؛ ليُدلل على حفظه القرآن الكريم كاملًا.

وقال الطفل عبدالله لـ"دوت الخليج"، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم لدى أحد المشايخ بالبلدة فى صيف العام الماضى، قبل أن يتم حفظه للقرآن الكريم كاملًا خلال شهر رمضان الماضى، والذى نال عنه جائزة من أبناء قريته.

وأوضح "الشيخ عبدالله" كما يُحب أن يناديه الجميع، أن مثله الأعلى الداعية الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى، منوهًا بأن كل ما يتمناه أن يُصبح مثله يومًا ما.

من جانبه، يقول الشيخ محمد عبده نجم، والذى تولى عمليه تحفيظ "عبدالله" القرآن الكريم كاملًا، إن الفتى أظهر براعة كبيرة منذ بداية حفظه للقرآن، إذ كان سريع الحفظ ولا ينسى ما حفظه، بل وكان يزيد من مساحة حفظه للقرآن ويسبق زملائه.

وأشار نجم، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إلى أنه أولى الطفل عناية خاصة منذ بداية حفظه، وبدأ يحفظ الصغير صفحات وسور قرآنية حتى أتم حفظه للقرآن الكريم كاملًا فى مدة لم تتجاوز العام الواحد.

وأكد الشيخ محمد عبده نجم، أن الصغير تمكن من إلقاء عدة خُطب فى عدة مناسبات، فضلًا عن حفظ أجزاء من الشاطبية، ولا يزل فى طريقه لإتمام القراءات المختلفة لكتاب الله.