المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ87

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ87، والذى جاء مع انطلاق الإذاعة المصرية فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم 31 مايو 1934، حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم "هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية"، وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت أم كلثوم.





وقال المجلس، إن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا فى المحيط العربى وكانت مواكبة لجميع الأحداث التى شهدتها المنطقة بصفه عامة ومصر على وجه الخصوص، وأضاف أنه منذ عام 1934 والإذاعة المصرية فاعلة فى كل الأحداث وساندت حركات التحرر فى الوطن العربى كل قارات العالم. وأوضح أن الإذاعة المصرية وبعدها التلفزيون المصرى لعبا دورا وطنيا فى تشكيل الوعى لدى أبناء الشعب المصرى، وأن الإعلام المصرى كان ولا زال يلعب دورا توعويا كبيرا فى مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة المصرية وكان دائما سندا وظهيرا للدولة فى أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة. وأشار المجلس، إلى أن الإعلام المصرى ليس له ولاء ولا قبلة إلا المصلحة العليا للبلاد.

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