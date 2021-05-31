مصر تدين الهجمات المسلحة بقريتى بوجا وتشابى بالكونغو

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، الهجمات المسلحة التى شهدتها يوم أمس قريتى بوجا وتشابى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسفرةً عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.





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