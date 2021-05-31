فيديو.. وزير الأوقاف يروى قصة يوم حمراء الأسد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن يوم حمراء الأسد هو يوم من أيام ملاقاة النبى، صلى الله عليه وسلم، بأعدائه، لافتًا إلى أنه بعد أن أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد عاد أبوسفيان فى اليوم التالى بجيشه لينقض على المسلمين فى المدينة، منوًها إلى أن المنافين قالوا "إن أبا سفيان قد عاد بجيش كبير ولا طاقة لكم به"، وانتدب النبى أصحابه لملاقاة جيش أبوسفيان وقال "لا يخرج معنا لقتالهم إلا من شهد أحد".





وأضاف جمعة، خلال "لقاء خاص" عبر موقع "يوتيوب"، أن بعض أصحاب النبى، صلى الله عليه وسلم خرجوا معه فى يوم حمراء الأسد لملاقاة أعدائهم وجراحهم تنزف دما، وفيهم نزل قول الله تعالى "الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ، الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ". وتابع وزير الأوقاف: "ما كان لك فسوف يأتيك وما أخطأك لم يكن ليصيب وما أصابك ما كان ليخطأك، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك".

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