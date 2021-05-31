الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين فى غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين، على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين فى قطاع غزة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسى فى هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، التقى وفد أمنى مصرى رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.