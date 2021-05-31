تيسيراً على المواطنين.. الداخلية تعلن تشغيل المقر الجديد لتلقي بلاغات الإنترنت

قررت وزارة الداخلية نقل وحدة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات بالمنطقة المركزية من المقر الحالى بمعهد التنمية البشرية إلى المقر الجديد بمبنى قطاع الأمن الإقتصادى الكائن بمنطقة العباسية بالقاهرة، وقد تم تجهيز المقر الجديد بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لإستيعاب الفحص الفنى لبلاغات المواطنين ، إلى جانب تشغيل منظومة تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وربطها بالمقر الرئيسى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات .. كما تم تجهيز عدد من القاعات لإنتظار المواطنين، وعدد من مكاتب الفحص الفنى ، بالإضافه إلى إستحداث نظام إدارى لسرعة إستيفاء الإجراءات الفنية فى المحاضر المحررة وسرعة إرسالها للنيابة العامة عقب تحديد مرتكبيها.
هذا وقد تم التشغيل التجريبى للمقر الجديد خلال الفترة الماضية بالتوازى مع العمل بالمقر القديم لوحدة تلقى البلاغات للوقوف على أية معوقات والعمل على تلافيها دون إعاقة العمل أو حدوث تكدس للمواطنين أثناء تقديم بلاغاتهم، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.
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