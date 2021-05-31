/634203/سفير-جنوب-إفريقيا-بالقاهرة-يزور-حديد-المصريين-ويبحث-مع-رئيس-مجلس-الإدارة-سبل-التعاون-المتبادل صور

زار السفير نتسيكي ماشيمباي سفير دولة جنوب إفريقيا في مصر، ظهر اليوم المقر الرئيسي لمجموعة حديد المصريين بالقاهرة الجديدة، والتقى برفقة وفد دبلوماسي من السفارة، اللواء مهندس أركان حرب هشام الخطيب، رئيس مجلس الإدارة للمجموعة.

تفاصيل اللقاء

وتبادل الجانبان النقاش حول إمكانية التعاون المتبادل بين دولة جنوب إفريقيا والمجموعة في مجال تصدير الحديد الذي تنتجه المجموعة، وكذلك إمكانية تنسيق زيارات من شركات من جنوب إفريقيا لمصانع مجموعة حديد المصريين الأربعة بالإسكندرية والعين السخنة وبورسعيد وبني سويف، والاطلاع على دورة العمل داخل هذه المصانع.

وأشاد سفير جنوب إفريقيا بما تحدثه مجموعة حديد المصريين من تطوير في مجال الحديد والصلب المصري، وألمح إلى الطفرة التي أحدثتها المجموعة في المنطقة، بالاعتماد في مصانعها على تكنولوجيا صديقة للبيئة، وبحثها المستمر عن تطوير العنصر البشري، مما ساعدها على مواجهة التحديات والحفاظ على استقرارها خلال فترة انتشار جائحة كورونا.