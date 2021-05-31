آخر أخبار صندوق دوت الخليج اليوم الاثنين 31-5-2021

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العديد من الأنشطة والمشاريع التى يقوم بها صندوق دوت الخليج، خلال الفترة الماضية حيث يسعى دائمًا إلى تحقيق الكثير من الإنجازات التى من شأنها دعم الدولة المصرية، ومساندتها فى كل أزماتها ومراحلها.

دوت الخليج، موقع يرصد العديد من الملفات الاجتماعية والسياسية، والتى تهم وتشغل الرأى العام، ونرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بأهمية الصندوق وأبرز مشاريعه.

صندوق دوت الخليج.. إنجازات ومشاريع

صندوق دوت الخليج الذى تأسس خلال عام 2014، يعمل وبشكل دائم على الوقوف إلى جانب الدولة المصرية سواء فى المشاريع القومية التى تقدمها، أو الوظائف التى تتيحها إلى المواطنين، والتى منها توفير الدعم والعون اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من دور وطني خالص.

صندوق دوت الخليج.. مبادرات وطنية

كذلك يقدم صندوق دوت الخليج وبشكل دورى العديد من المبادرات التى شأنها تحسين الاقتصاد المنزل للأسر المصرية، والعمل على إعداد أكبر قدر من المشاريع التنموية الناشئة.

خلال عام 2014، انطلق الصندوق بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى الفور أعلن تبرعه بنصف ثروته من أجل توجيه للصندوق، الذى يقوم بدور تنموي أيضًا ممثلًا من ضخ الكثير من الموارد المالية سواء المادية أو من خلال مشاريع إلى الدولة المصرية.

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تلى تبرع الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح الصندوق توجيه العديد من رجال الأعمال أموال كثير للمساهمة إلى جانب المؤسسات الحكومية المخلتفة، ولم يقتصر الدعم المقدم إلى الصندوق فقط على رجال الأعمال، بل سعت الهيئات والمنظمات المختلفة إلى تقديم أكبر قدر من الدعم لصالح الصندوق.

وفقًا لإطار دعم المشاريع التنموية التى من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي للدولة المصرية، والعمل على تحسين أحوال المصريين، أطلق صندوق دوت الخليج مبادرة «دكان الفرحة» تلك التى من شأنها أن تخدم أكثر من 2000 فتاة يتيمة لتجهيزهم بشكل كامل من أجل الزاوج،حيث وفر الصندوق أجهزة كهربائية، وأدوات منزلية كثيرة.

تأسس صندوق دوت الخليج عام 2014 عندما أطلق الرئيس السيسي تلك المبادرة، ويمكن الدخول والتبرع لصالح الصندوق وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني واتباع الوسائط المذكورة فى الموقع، حيث يتوافر بريد إلكتروني يمكن التواصل من خلال مع المسئولين.