/634200/نصائح-تجنب-الموجة-الحارة-في-مصر-كيف-تتغلب-على-ارتفاع-حرارة-الجو

في ظل حالة الجو شديدة الحرارة، يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومؤشر البحث العالمي جوجل، عن نصائح تجنب الموجة الحارة في مصر.

ويوصي عدد كبير من الخبراء بعدد من النصائح يقدمها لكم دوت الخليج، منها الجلوس في المنزل إذا كان لا يوجد شيء ضروري أو مهم يجبرك على النزول إلى الشارع خاصة وإذا كانت الحرارة لا تطاق.

كبار السن قد يصابون بالجفاف

تجنب الأنشطة في ضوء الشمس المباشر، أو على الأسطح الإسفلتية الساخنة.

ويجب الانتباه بشكل خاص لكبار السن والرضع وأي شخص يعاني من مرض مزمن، حيث قد يصابون بالجفاف بسهولة ويكونون أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

كما يجب الاهتمام بالحفاظ على برودة الجسم للوقاية من الأمراض التي تنتج عن ارتفاع درجة الحرارة مثل: ضربة الشمس والاجهاد الحراري.

املأ زجاجة رذاذ بالماء

ارتدِ ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح، ستبقيك الملابس القطنية أكثر برودة من العديد من المواد التركيبية الأخرى للأقمشة.

املأ زجاجة رذاذ بالماء واحتفظ بها في الثلاجة للحصول على رذاذ منعش سريعًا على وجهك بعد التواجد في الهواء الطلق.

المراوح وتدوير الهواء

ضع منشفة باردة على رقبتك أو ضع كيس ثلج مبرد على رقبتك هو الطريقة الأكثر مباشرة للوصول إلى مركز منظم الحرارة في الجمجمة.

يمكن أن تساعد المراوح في تدوير الهواء وتجعلك تشعر بالبرودة حتى في المنزل المكيف.

شرب الكثير من الماء

الاسترخاء، حيث يمكن أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم، والاستحمام المتكرر بماء بارد أو فاتر.

كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.

الكافيين يعزز الجفاف

إذا كنت ترتدي قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد في القبعة، ثم اقلبها بسرعة وضعها على رأسك.

تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.

بدلًا من الأطعمة الساخنة، جرب أطعمة الصيف الخفيفة بما في ذلك الوجبات الصغيرة المتكررة أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم ولن تضطر إلى الطهي بجوار موقد ساخن.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.

طقس الخليج

تباينت درجات الحرارة في منطقة الخليج حيث تشهد السعودية طقس غائم.

بينما يكون الطقس فى البحرين حار، وصحو إلى غائم في الإمارات.