/634204/موعد-انكسار-الموجة-الحارة-في-مصر-تعرف-على-درجات-حرارة-الأيام-المقبلة

يسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد انكسار الموجة الحارة في مصر، ودرجات الحرارة في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يقدمه لكم دوت الخليج.

درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

وقالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالى يشهد موجة حارة وستستمر خلال يومين فقط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة فى الوقت الحالى في معدلاتها الطبيعية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية المذاعة على قناة دي إم سي، إن درجات الحرارة كانت فى الأسبوع الماضى فى المعدلات الطبيعية ثم بدأت تشهد موجة ارتفاع.

موعد انكسار درجات الحرارة

وأكملت شاكر أنه تبدأ تبدأ درجات الحرارة في الانخفلض تدريجيا يوم الثلاثاء لتصل 37 درجة. ثم تعاود انخفاضها يوم الأربعاء، موضحة أن نسب الرطوبة منخفضة نوعا ما خلال هذه الأيام وستبدأ ترتفع قليلا فى بداية شهر يونيو مع نشاط مثير للرياح والأتربة.

مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية

مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أكد أن مصر تشهد موجة من الطقس شديد الحرارة هذه الأيام، لكنه قال إن الموجة الحارة سوف تنكسر خلال الأيام المقبلة، لتعود درجات الحرارة إلى طبيعتها.

وتابع شاهين، أن الموجة الحارة تصل إلى ذروتها في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 36.

موعد انكسار درجات الحرارة

شاهين أكد أن طقس الثلاثاء هو الآخر شديد الحرارة على محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وعلى المحافظات الواقعة في الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، وعلى المحافظات الواقعة في جنوب مصر وجنوب سيناء.

وفي يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، حيث يميل الطقس إلى الحرارة على معظم الأنحاء.

نصائح تجنب الموجة الحارة

يمكن أن تساعد المراوح في تدوير الهواء وتجعلك تشعر بالبرودة حتى في المنزل المكيف.

إذا كنت ترتدي قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد في القبعة، ثم اقلبها بسرعة وضعها على رأسك.

تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.