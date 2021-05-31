مارسيلو:«لحظة لا توصف كوني صاحب أكبر عدد من المباريات»..«صور»

/634183/مارسيلولحظة-لا-توصف-كوني-صاحب-أكبر-عدد-من-المبارياتصور

نشر مارسيلو لاعب ريال مدريد عبر حسابة الشخصي” تويتر”:”لحظة لاتوصف كونك البرازيلي صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ أكبر نادي في العالم 528 بقميص الملكي”. "لحظة لا توصف كونك البرازيلي صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ أكبر ناد في العالم"

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق فياريال والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الملكي.

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كان ريال مدريد ضعيفاً في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيباً للآمال بسبب كثرة الإصابات.

رحيل زيدان

ومن ناحيه اخري ودع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق نادي ريال مدريد الإسباني و جماهير الملكي، وذلك بعد موسم سيئ ومحبط للفريق، وجاء ذلك في رسالة منه نقلتها الماركا الإسبانية، أظهر فيها سبب رحيله عن الفريق، وشكر لجمهور النادي مما قدموه من دعم.