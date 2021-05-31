/634192/بالأرقام-هل-يحطم-أفشة-أسطورة-الخطيب-في-الأهلي

شهد مركز صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي العديد من اللاعبين الكبار والذين حققوا انجازات كثيرة بالإضافة لصفحات تاريخية للعديد من صانعي الألعاب على رأسهم محمود الخطيب، رئيس المارد الأحمر الحالي ، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي ولاعب المارد الأحمر السابق وكذلك محمد مجدي أفشة لاعب القلعة الحمراء الحالي، ويستعرض دوت الخليج مقارنة بالأرقام بين الخطيب وأفشة.

أرقام محمود الخطيب مع النادي الأهلي

خاض محمود الخطيب مع النادي الأهلي 266 مباراة وسجل 154 أهداف خلال المواجهات التي لعبها ضمن صفوف المارد الأحمر بنسبة نجاح تهديفية وصلت لـ 53% ليتفوق على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء صاحب نسبة 41%.

و سجل محمود الخطيب على المستوى الإفريقي 37 هدفًا مع النادي الأهلي كأكثر لاعبي الفريق تتويجًا في القارة السمراء، وهو إلى الآن الهداف التاريخي للنادي الأهلي في المسابقات الإفريقية، منها 28 هدفًا في دوري أبطال إفريقيا.

ارقام الخطيب وأفشة مع الأهلي

وعلى مستوى لعب الخطيب مع المنتخب المصري ، خاض قائد الأهلي السابق ورئيس النادي الأهلي مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا، ليحتل بهم المركز العاشر في جدول هدافي منتخب الفراعنة.

الجوائز الفردية حققها محمود الخطيب

عام 1983 حاز على أفضل لاعب إفريقي في السنة

عام 1980 ضمن فريق البطولة في كأس الأمم الأفريقية

عام 2016 جاء ضمن أساطير الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم

حصد لقب هداف الدوري المصري الممتازمرتان.

حقق الخطيب 20 بطولة مع الأهلي ومنتخب مصر، أستطاع حصد لقب الدوري المصري في 10 مناسبات ، وكأس مصر في 5 مرات ، وبطولتان لدوري أبطال إفريقيا ، وكأس الكؤوس الإفريقية في مناسبتان، وأستطاع حصد لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر عام 1986.

أرقام محمد مجدي أفشة مع الأهلي

لعب: 77 مباراة

تسبب في 33 هدف

سجل: 13 هدف

صنع: 20 هدف

بطولاته مع الأهلي:

1 دوري مصري

1 دوري أبطال أفريقيا

1 كأس مصر

1 سوبر مصري

1 سوبر إفريقي

"بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة"

أرقام عبدلله السعيد مع الأهلي

خاض عبدالله السعيد مع الأهلي 241 مباراة سجل خلالها 70 هدفا طوال مسيرته مع النادي الأهلي منذ قدومه عام 2011 وحتى رحيله في نهاية موسم 2018. ألقاب عبدالله السعيد مع الأهلي منذ إنضمامه

حصل السعيد مع الأهلي على 4 بطولات للدوري الممتاز.

4 كأس السوبر المصري.

وكأس مصر مرة واحدة.

5 ألقاب إفريقية.

وشارك في كأس العالم بروسيا 2018 مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.