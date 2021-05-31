عبد العزيز النحاس: مصر الكبيرة عادت بقوة.. وقضية المياة شائكة «فيديو»

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قال النائب عبد العزيز النحاس،عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الدولة المصرية عادت وبقوة مؤثرة فى محيطها الاقليمي والدولي، من خلال انجازها لعدد من الملفات الهامة وبسرعة شديدة، سواء فى شرق المتوسط أو ليبيا أو من خلال قضية سد النهضة، فضلا عن الأحداث الأخيرة قطاع غزة وتدخلها لوقف إطلاق النار، والانتهاكات التي حدثت فى المسجد الاقصي، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات تمس صلب الأمن القومي المصري.

العلاقات المصرية الخارجية

وأشار النائب عبد العزيز النحاس،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى عودة العلاقات بين مصر والسودان، وبين شعبي وادي النيل إلى طبيعتها، والتي تثمر عن نتائج هامة فى شتي المجالات بدء من الأمن القومي، ومرورا بالاستثمار وقضية سد النهضة الشائكة، فضلا عن عودة العلاقات المصرية مع العديد من الدول العربية ،فى الشرق والغرب ،إضافة إلى تعاملها بحكمة مع الازمات الأخيرة، لافتًا إلى وجود بوادر طيبة فى العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية، التي كانت تجمعنا بها دائما علاقات استراتيجية، مشيدا بزيارة وزير الخارجية الامريكي للقاهرة.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.