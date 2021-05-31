/634201/تعرف-على-سر-تواجد-محمود-الخطيب-في-الإمارات-تفاصيل

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، صباح اليوم، بزيارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وكان في استقباله سعادة الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الإمارات، وذلك بمقر الاتحاد في عجمان.

حضر المقابلة عبد الله بن سعيد النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، وعبد الله إبراهيم، رئيس جمعية الإعلام الرياضي. الخطيب في زيارة لدولة الإمارات ووجه رئيس الاتحاد الإماراتي التهنئة للكابتن محمود الخطيب بمناسبة فوز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، وما يحققه النادي من نجاحات خلال الفترة الماضية. ودار حوار ودي للغاية، معبرا عن العلاقات الوطيدة والراسخة بين الأشقاء. وتطرق الحديث عن الكرة العربية بصفة عامة والكرة المصرية والإماراتية بصفة خاصة، وذلك في ضوء ما تشهده الكرة العالمية من تطور على كافة المستويات‏. تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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