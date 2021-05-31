/634202/بالتفاصيل-صفقة-القرن-الجديدة-ديانج-يرحل-عن-الأهلي-والبديل-فرجاني-ساسي

يبدو أن الوسط الرياضي في مصر سيكون على موعد مع موسم انتقالات ساخن، قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على موعد انطلاقه في ظل غموض موقف الموسم الجاري، والمشاركات التي تنتظر المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والمونديال، بجانب مشاركة المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو، علاوة على استمارا الأهلي وبيراميدز في بطولات إفريقيا للأندية .

وشهدت الساعات الماضية بوادر صفقة قد تهز الوسط الكروي المصري، وتثير العديد من ردود الأفعال خاصة من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث بدأ الحديث داخل جدران القلعة الحمراء عن صفقة من العيار الثقيل يمكن تسميتها بـ«صفقة القرن الجديدة» .

«دوت الخليج» علمت من مصادر خاصة في النادي الأهلي أن هناك موافقة شبه نهائية عمن جانب إدارة النادي وأعضاء لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة على رحيل أحد أهم نجوم الفريق وهو المالي أليو ديانج لاعب وسط، والموافقة على أي من العروض المنتظر وصولها لللاعب بشكل رسمي في الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في كل البطولات التي شارك فيها مع الأهلي .

عروض أوروبية للحصول على خدمات ديانج

وبحسب المصادر فإن إدارة الأهلي تلقت عرضا ــ ليس رسمي حتى الآن ــ من أحد الأندية الأوروبية لضم أليو ديانج في موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظير 5 ملايين يورو، أي ما يعادل 100 مليون جنيها مصريا، مع احتمالية رفع المبلغ ليصل إلى 7 ملايين يورو، وهو العرض الذي لاقى ترحيب شديد من إدارة النادي، لدعم خزينة النادي في الفترة المقبلة .

العرض الأوروبي وصل النادي عن طريق إحدى الشركات العالمية التي تواصلت مع مسئولي إدارة التسويق، وبالتحديد أمير توفيق، والذي بدوره عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهل، والذي أحال الموضوع للجنة التخطيط التي قدمت رأيها بالموافقة على رحيل اللاعب لضمان الإستفادة المالية الكبيرة، لكنها اشترطت ضم صفقة مميزة للغاية لتعويض رحيل ديانج، ودعم مركز وسط الملعب .

ديانج يرحل عن الأهلي في الصيف المقبل

وفي الوقت الذي تدرس فيه إدارة الأهلي مصير النجم المالي مع الفريق، وصلهم عرض آخر لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن طريق مصدر مقرب من اللاعب، والذي عرض على الأهلي انضمام نجم الزمالك في صفقة انتقال حر، مؤكدا أن اللاعب ليس لديه أي مانع للإنتقال للأهلي .

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وعلى الفور بدأت إدارة الأهلي مناقشة الأمر رغم إعلان الخطيب ومجلسه عدم نيتهم ضم أي لاعب من الزمالك، للحفاظ على العلاقة المميزة التي تجمع الناديين في الفترة الأخيرة، لكن تطورات الأمر وعرض أليو ديانج جعلوا الأهلي يبدأ النقاش في الأمر، خاصة وأن ضم ساسي سيخفف من غضب جمهور الأهلي المحتمل في حالة رحيل ديانج، بالإضافة إلى القدرات الفنية التي يتمتع بها الدولي التونسي .

الأهلي يحدد شروط رحيل أليو ديانج عن الفريق

وبحسب المصادر فإن إدارة الأهلي وضعت شرطين للموافقة على ضم ساسيفي حال رحيل ديانج، أولها أن يحسم اللاعب مصيره من الاستمرار مع الزمالك، ويضع حدا لموقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وذلك حتى تكون إدارة الخطيب قد وفت بعهدها بعدم التفاوض مع أي لاعب من الزمالك .

أما الشرط الثاني فكان تخفيض القيمة المالية التي سيحصل عليها بشكل رسمي من النادي، على أن يتم تعويضه ببعض الإعلانات والمساهمات الخاصة من رجال الأعمال المنتمين للنادي، حتى لا يتسبب ذلك في فتنة داخل الفريق، خاصة وأن وكيل اللاعب خرج في أكثر من مناسبة ليعلن أن ساسي يطلب الحصول على مليون و 800 ألف يورو سنويا، أي ما يعادل 38 مليون جنيه، وهو ما يفوق سقف التعاقدات داخل القلعة الحمراء .