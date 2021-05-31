النشرة المرورية: سيولة فى 26 يوليو.. وزحام بشارعى الجامعة والأزهر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى للحركة المرورية، وخاصة فى فترة الذروة المسائية، حيث تشهد معدلات سير تتجاوز 65%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول، والمتجه إلى محور أبو قير وفى منطقة كفر عبده، وأحجام متفرقة بمحور قناة السويس، عند منطقة محرم بك.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى الطريق الزراعى عند منطقة كفر أبو جمعة، نتيجة وجود أعمال بالطريق الزراعى للمتجه إلى القاهرة.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام المعتادة بمدخل نفق السلام للمتجه إلى الطريق الزراعى وأعلى المريوطية، للمتجه إلى مناطق الكنيسة والمنيب، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى فى جميع اتجاهاته.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونبه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام عند إشارة الجامعة، للقادم من شارع الجامعة ومتجه لشارع ثروت ومناطق الدقى، ناصحا بسلوك شارع السودان أفضل حاللا.

وأوضح صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كبارى: أكتوبر و15 مايو، للخارج من القاهرة ومتجه للجيزة، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، أما فى الاتجاه القادم من الجيزة للقاهرة، فتعمل جميع الكبارى بشكل مرضٍ وطبيعى.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود بعض الأحجام بشارع الأزهر ويفضل سلوك نفق الأزهر، مشيرا إلى أن باقى المحاور الداخلية بمحافظة القاهرة، الحركة فيها متوسطة وأقل من المتوسطة.