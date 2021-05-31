الأنبا مقار يدشن كنيسة الملاك بقرية روزة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، مذابح وحامل أيقونات وأيقونات كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرآم بقرية روزة بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وبعدها صلى نيافته القداس الإلهى وألقى عظة بعنوان "كلنا صرنا أصدقاء العريس" وهنأ شعب الكنيسة بالتدشين.





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