صور- تطوير مبنى مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية ليصبح مقرا للرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تطوير مبنى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية لتصبح مقر فرع الهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وبحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على موافقتها البناءة بتطوير مبنى مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية لتصبح مقرًا للهيئة، إضافة إلى جهودها المبذولة والمستمرة فى إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لـ100 مليون مصرى.

وأضاف السبكى، خلال عرض نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية باجتماع مجلس الإدارة، أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على انتداب العاملين بالأصول العلاجية بمحافظة الإسماعيلية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021 بالموافقة على نقل الأصول للهيئة بكل ما لها وما عليها، والذى سيشمل انتداب 2048 من العاملين المعينين على درجات دائمة بالجهات العلاجية المختلفة كمديرية الشؤون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لحين انتهاء إجراءات النقل، كما يشمل مخاطبة إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان لتعديل تكليف 568 من أعضاء المهن الطبية بالجهات العلاجية التى تم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمحافظة منذ 16 فبراير من العام الجارى.

وتابع أنه من المقرر فى المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، تشغيل 3 مستشفيات وهم مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، بالإضافة إلى تشغيل 22 مركزا ووحدة صحية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة العالمية، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة.

واستكمل الدكتور أحمد السبكى، أن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تتخطى حاجز المليون فى تسجيل المواطنين بالمنظومة، بنسبة تسجيل أكثر من 84% من المستهدف تسجيله للمواطنين والبالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، سيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية مقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية فى المرحلتين الأولى والثانية للتشغيل بالمحافظة.

ولفت السبكى، إلى أن تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، تبلغ 10.125 مليار جنيه، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمرحلتين الأولى والثانية للمنظومة الجديدة فى الإسماعيلية، وكذلك تشمل تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت، إضافة إلى تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر.