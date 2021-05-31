التنمية المحلية: لا تراخيص جديدة لمعارض سيارات داخل الكتل السكنية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إنه وجه المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، وتوفير قطع أراضى خلال الفترة المقبلة لإقامة مدن للسيارات فى كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها.





وأوضح شعراوى -ردًا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته لمحافظة القليوبية اليوم الإثنين-: "أن ذلك يأتى أسوة بالمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة - العين السخنة الذى وجه الرئيس السيسى بإنشائه ليكون بديلا لسوق مدينة نصر للسيارات بالحى العاشر".

وأضاف: "تلقينا العديد من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من استغلال أصحاب معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، بالإضافة لتسببها فى التكدس المرورى والتأثير على حركة سير المواطنين فى تلك المناطق".

وأوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لشن حملات على المعارض التى لا تلتزم بالتراخيص الممنوحة لها واستغلال الأرصفة، سواء فيما يخص عدد السيارات المعروضة فى كل معرض وفقًا للمساحة البنائية والتراخيص الصادرة لها.

وأشار إلى أنه فى إطار منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية، ستتم مراجعة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها لتلك الاشتراطات، موضحا أنه سيتم السماح بتوفيق الأوضاع لتلك المعارض بما يتوافق مع الاشتراطات.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط منظومة العمران وتحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف الملفات الحيوية والخدمية التى تهم المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع قائلا إنه جارى تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء محاور مرورية جديدة وتوسعة عدد كبير من الشوارع بمحافظات القاهرة الكبرى؛ لحل مشكلة الازدحام والتكدس المرورى فى العديد من المناطق وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وإعادة الوجه الحضارى للمدن المصرية وتسهيل حركة سير المواطنين.