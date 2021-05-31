جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر مازالت واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استهلاكًا للتبغ، جاء ذلك على خلفية احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للامتناع عن التدخين فى 31 من مايو فى كل عام.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزاره الصحة والسكان قامت بإجراء إحصائية شاملة أفادت بأن 22.8 من الشعب المصرى مدخنون وهو ما يقرب من ربع الشعب مضيقة أن النسبة ترتفع بين الذكور للضعف لتصل إلى 45. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التبغ المسخن يعد الخطر الكبير الجديد، والذى انتشر بين أوساط الشباب بسرعة مذهلة وذلك على حد وصفها، مضيفةً أن هذا الأمر يستلزم تحرك تشريعى ورقابى صارم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى اليوم العالمى للتدخين.. برلمانية تطالب بتشريع رقابى للحد من انتشار التبغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.