رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد

وخلال الاجتماع، تم استعراض بيان بمساحات الأراضى المتعامل عليها فى إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، والتى تتعلق بالثروة الحيوانية، أوالداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعى، أو الاستزراع السمكى.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار إعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضى التى تم التصرف فيها، وذلك نظرا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضى، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها والإعلان عنها.
وتناول الاجتماع، بيانا بموقع ومساحات الأراضى الجديدة المقترحة، بمناطق غرب المنيا، ودرب البهنساوى، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب الفرافرة القديمة، وجنوب واحة باريس.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمنطقة المغرة، واستعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب المقترحات الخاصة للتغذية بالكهرباء للمنطقة.
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