”اختار صحتك .. اختار حياتك” مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية ...

"القباج" :تنفيد برامج توعوية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال والشباب حول أضرار التدخين

التدخين يستنزف 6% من إجمالى دخل الأسرة ويسبب أمراض السرطان

وباء التبغ يتسبب فى وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، مبادرة تحت عنوان " اختار صحتك .. اختار حياتك " لتوعية الأطفال والشباب بالآثار السلبية للتدخين، وذلك بمراكز الشباب والرياضة وبعض القرى بالمحافظات المختلقة ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان " بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذى يوافق يوم 31 مايو من كل عام .

تهدف المبادرة الى التوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون او من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة بالتزامن مع المرحلة الجديدة من حملة" انت اقوى من المخدرات " التى أطلقها الصندوق على نسختين لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش .

..أنت أقوى من المخدرات"

كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول الى درجه متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين ان الشخص الذى لا يدخن يستطيع ان يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافة ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن .

وصرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ان المبادرة تستهدف توعية الأطفال من سن 8 الى 13 عاما ورفع الوعى حول أضرار التدخين خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون او من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة ،كما تستهدف أيضا توعية المراحل العمرية من سن أكثر من 13 الى35 عاما حيث يتم تنفيد أنشطة حول أضرار التدخين تتماشى مع كل مرحلة عمرية.

من جانبه اشار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى الى أن خطورة التدخين تكمن في أنه يضعف الجهاز التنفسي والرئة بشكل كبير في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية بأن التدخين يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للشخص المدخن في فترة وجود وباء كورونا ، وأن"الشيشة" على وجه التحديد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروس إلى مدخنها، كما أن السجائر تقلل من قدرة الجهاز التنفسي للتصدى لأعراض الفيروس حال الإصابة به ،كما أن إنفاق الأسرة المصرية المباشر علي شراء منتجات التبغ يصل الى 6%من إجمالى الدخل كما انه يسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.

وأكد "عثمان" أن وباء التبغ يتسبب فى وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، منهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر كما اشار تقرير المنظمة انه فى حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حول العام حتى عام 2030، وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وعلى جانب أخر، وفى نفس السياق حقق الإعلان الأخير الذى أطلقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات" ،لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش " نسبه مشاهدة كبيرة "، حيث بلغ عدد مشاهدى الإعلان على صفحة الصندوق " الفيس بوك " أكثر من 20 مليون مشاهده منذ إطلاق الإعلان وحتى الآن، وأن ما يقرب من 90 % من مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق " الفيس بوك " والمتفاعلين معه من الفئة العمرية "15-35 " عاما، بالاضافة الى عدد المشاهدات والتفاعل الكبير مع الاعلان على اليوتيوب ووسائل الاعلام الأخرى كما أن جميع غالبية التعليقات إيجابية ومشيده بالحملة الإعلامية ولصالح مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات .